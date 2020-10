Mask singer du 24 octobre 2020 - Emission 2

Nos enquêteurs et célébrités sont de retour pour la deuxième émission de Mask Singer. Ce soir, une star internationale fera son apparition dans l'émission et sera démasquée à la fin de celle-ci. Les 10 célébrités restantes chanteront également en espérant maintenir le suspens autour de leur identité. Au programme des face-à-face : Pieuvre contre Robot, Hibou contre Renarde, Arraignée contre Perroquets, Dragon contre Squelette, et Requin contre Manchot. De nombreux noms ont été cités par Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry qui se sont parfois avérés être des enquêteurs hors pair. Iris Mittenaere, Lady Gaga, Issa Doumbia, Valérie Damidot ou Jean-François Piège font-ils vraiment partie des célébrités qui se cachent sous les costumes ? Sans spoiler, on peut au moins vous dire que la Star Internationale possède lien fort avec l'une des séries phares de Netflix : Casa de Papel. Et si les Perroquets pouvaient aussi être appelés Inséparables, ce n'était pas tout à fait par hasard. On vous laisse découvrir qui se cachait sous leur costume. Replay de Mask Singer - Saison 2 - Emission 2 - Diffusé le samedi 24 octobre 2020 sur TF1.