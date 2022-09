Mask singer du 27 septembre 2022 - Emission 06 - Partie 1

La deuxième star internationale de Mask Singer va faire ce soir son entrée sur la scène de la saison 4 de Mask Singer ! Pour la deuxième de cette saison, il va falloir être perspicace et surtout rapide ! Elles ne sont plus que 5, 5 personnalités qui depuis des semaines s'affrontent masquées, camouflées et en chanson pour tenter d'aller le plus loin possible dans la compétition. Ce soir place aux ¼ de finale ! Notre jury d'enquêteurs avec Jeff Panacloc, Chantal Ladesou, Vitaa et Kev Adams tenteront de déceler l'identité qui se cache sous les costumes. Quels costumes s'offriront une place pour la demi-finale ? Voici les Face à Face de ce soir : OURS vs. TORTUE ainsi qu'ÉLÉPHANT vs. SINGE vs. MARIÉE ! Mask Singer du 27 septembre 2022 - Emission 06 - Partie 1.