Mask singer du 27 septembre 2022 - Emission 06 - Partie 2

Dans la deuxième partie de votre émission préférée vous découvrirez qui de l'ÉLÉPHANT, SINGE ou MARIÉE rejoindra la demi-finale et qui se retrouvera en ballotage face à OURS et devra dévoiler son identité à notre jury d'enquêteurs ! Vous allez vous aussi tenter de découvrir qui se cache sous les masques. Mais tout d'abord, la star internationale, le CHAT, va nous révéler qui elle est... Les autres célébrités garderont leurs identités secrètes et reviendront chanter la semaine suivante. Nos quatre enquêteurs vont tout faire pour démasquer les 12 célébrités ! Et vous ? Saurez-vous deviner quelles célébrités se dissimulent derrière les masques. A vous de jouer !