Mask singer du 28 avril 2023 - Emission 03 - (Partie 1)

Soirée exceptionnelle dans Mask Singer ! Tous les personnages vont pour la première fois être réunis et s'affronteront en duel. Nous avons également la chance d'accueillir la première star internationale de la saison qui va se produire sur le plateau de Mask Singer. Elle fera l'objet d'une enquête expresse et sera ensuite démasquée. L'enquête sur les autres personnages continue, mais qui du Huski, du Zèbre, du Chameau, de la Méduse, du Phoenix, de la Sorcière, de l'Alien et de la Biche sera démasqué ce soir ? Mask Singer du 28 avril 2023 - Episode 03 (Partie 1)