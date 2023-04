Mask singer du 28 avril 2023 - Emission 03 - (Partie 2)

Après une prestation incroyable et une enquête expresse de folie, Soleil, notre première star internationale, va se démasquer ! Est-ce vraiment une Spice Girl ? L'enquête expresse sur le Soleil est maintenant terminée et la compétition continue. Chameau et Sorcière sont en ballotage et Zèbre, Alien, Biche et Phoenix vont maintenant commencer leur duel. Un d'entre eux sera démasqué ce soir, mais qui ? Mask Singer du 28 avril 2023 - Episode 03 (Partie 2)