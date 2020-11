Mask singer du 28 novembre 2020 - La finale

L’heure de la grande finale de la saison 2 de Mask Singer a sonné ! Une soirée d’exception attend nos trois célébrités encore en lice. Manchot, Dragon et Robot vont donner le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de décrocher le précieux trophée de la victoire. Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry n’ont plus qu’une soirée pour trouver l’identité de ces trois personnages. S’ils ont de sérieux doutes sur Manchot et Robot, les enquêteurs sont perdus face à Dragon. Sauront-ils percer le mystère ? Place à la sixième et dernière soirée de Mask Singer sur TF1 et en replay sur MYTF1.