Mask singer du 30 août 2022 - Emission 02 - Partie 1

La semaine dernière Mask Singer a fait son grand retour avec la première de cette 4ème saison exceptionnelle ! Deux démasquages forts ont fait démarrer la saison les chapeaux de roues : Marianne James, chanteuse comédienne et animatrice se cachait sous BÉBÉ et le comédien Frédéric Diefenthal sous PAIN D'ÉPICES. Ce soir l'enquête redémarre à zéro avec les 6 derniers personnages de Mask Singer saison 4. 6 nouvelles célébrités bien décidées à dissimuler leur identités derrières des costumes encore plus fous. Vous allez vous aussi tenter de découvrir qui se cache sous les masques. L'enquête s'ouvre sur un face à face à face entre MARIÉE, TORTUE et KOALA. Mask Singer du 30 août 2022 - Emission 02 - Partie 1.