Mask singer du 30 août 2022 - Emission 02 - Partie 2

La soirée continue et il est temps de démasquer KOALA ! Maintenant que son identité a été dévoilée, il est temps de passer au prochain face à face à face de la soirée. Il opposera GÉNIE, SINGE et CHEVALIER. L'enquête continue donc avec de nouveaux personnages qui vont tous perdre les enquêteurs. Les enquêteurs vont devoir redoubler d'effort pour être les premiers à découvrir qui se cache sous les masques. Les prestations s'enchainent sur le plateau de Mask Singer. GÉNIE, SINGE et CHEVALIER vont tout donner pour accéder au deuxième prime. Quel personnage sera-t-il démasqué ? La compétition est relancé ! Mask Singer du 30 août 2022 - Emission 02 - Partie 2