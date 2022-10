Mask singer du 4 octobre 2022 - Emission 07 - Partie 2

MARIÉE s'est déjà qualifiée pour la finale pendant qu'ÉLÉPHANT est lui en ballotage. Il est temps pour TORTUE et SINGE de s'affronter pour le deuxième duel de demi-finale. Lequel d'entre eux sera qualifié pour la finale et lequel partira en ballotage contre ÉLÉPHANT ? C'est finalement Singe qui se retrouve face à ÉLÉPHANT ! L'un d'entre eux va devoir se démasquer ce soir et partira aux portes de la finale ! Mask Singer du 04 octobre 2022 - Emission 07 - Partie 2.