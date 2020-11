Mask Singer - Finale : Manchot chante « La Bohème » de Charles Aznavour

Manchot a étonné par des prestations toutes plus enflammées les unes que les autres. Mais il peut aussi se vanter d’avoir danser Kev Adams et fait pleurer Alessandra Sublet et Jarry. Après 6 semaines d’émotions et de prestations spectaculaires, Manchot est en finale face à Robot et s’apprête à monter sur la scène pour la dernière fois. Ce soir, Manchot chante « La Bohème » de Charles Aznavour. Manchot remportera-t-il la grande finale de Mask Singer ? Extrait de l’émission du samedi 28 novembre 2020. Mask Singer, les meilleurs moments sur MYTF1.