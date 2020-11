Mask Singer - Finale : Manchot chante « Shake it off » de Taylor Swift

Lors du dernier prime, Manchot a littéralement fait pleurer Alessandra Sublet et Jarry avec sa reprise de “Tous les cris les SOS” de Daniel Balavoine. Depuis le début de la saison, Manchot ne cesse d’émerveiller nos enquêteurs. Ce soir, plus que jamais, Manchot compte bien donner le meilleur de lui-même pour décrocher la grande victoire. Après avoir ouvert le bal avec Cupcake sur le titre de Lady Gaga et Bradley Cooper, “Shallow”, Manchot performe seul sur scène. Il chante “Shake it off” de Taylor Swift. Extrait de l’émission du samedi 28 novembre 2020. Mask Singer, les meilleurs moments sur MYTF1.