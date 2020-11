Mask Singer - Indices : Araignée (Emission 4)

Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry n'ont toujours pas démasqué Araignée. Dans son magnéto indices, la semaine dernière, nous avons découvert qu'Araignée préfère les robes en soie. "Je fais attention à mes tenues quand je me présente," a révélé celle qui connaît bien les paparazzis. "Des couvertures, j'en ai faite. Des officielles commes des volées. Mes histoires d'amour ont toujours fait la Une". Les derniers pronostics des enquêteurs : Linda Hardy, Karine Ferri et Sylvie Tellier. Ce soir, ils vont avoir le droit à de nouveaux indices. A la maison, vous aussi, poursuivez l'enquête en regardant attentivement le magnéto indices. Chaque détail compte pour tenter de deviner qui se cache derrière le masque. Extrait de l'émission Mask Singer du samedi 07 novembre 2020.