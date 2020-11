Mask Singer - Indices : Araignée (Emission 5)

Cinquième soirée de Mask Singer et Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry n’ont toujours pas démasqué Araignée. Nous savons maintenant qu’Araignée a été mannequin, qu’elle a gagné un concours de beauté et que dans sa carrière, elle a côtoyé les plus grands. De nouveaux noms se sont ajoutés aux derniers pronostics des enquêteurs : Linda Hardy, Karine Ferri, Tatiana Silva et Élodie Gossuin. Ce soir, ils vont avoir le droit à de nouveaux indices. A la maison, vous aussi, poursuivez l’enquête en regardant attentivement le magnéto indices. Chaque détail compte pour tenter de deviner qui se cache derrière le masque. Extrait de l’émission Mask Singer du samedi 21 novembre 2020. Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.