Mask Singer - Indices : Dragon (Emission 5)

Cinquième soirée de Mask Singer et Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry n’ont toujours pas démasqué Dragon. Nous savons maintenant que Dragon a été deux fois Champion de France, qu’il s’est essayé à la présentation et qu’il a remis des prix sur la Croisette. Dragon est le personnage qui a fait le plus douter nos enquêteurs. A ce stade, ils ont déjà évoqué pas moins de 7 noms : Norbert Tarayre, Michaël Youn, Christian Clavier, Jean Imbert, Cyril Lignac, Jean-Luc Reichmann et Laurent Ournac. Ce soir, ils vont avoir le droit à de nouveaux indices. A la maison, vous aussi, poursuivez l’enquête en regardant attentivement le magnéto indices. Chaque détail compte pour tenter de deviner qui se cache derrière le masque. Extrait de l’émission Mask Singer du samedi 21 novembre 2020. Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.