Mask Singer - Indices : Le point sur l’enquête pour Manchot, Dragon, Araignée, Robot et Requin

Samedi soir, c’est la demi-finale de Mask Singer sur TF1. Voilà déjà quatre soirées que Manchot, Dragon, Araignée, Robot et Requin sèment le doute sur leurs identités. Les enquêteurs ont quelques pistes mais aucune certitude. Comme Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry, prenez le temps de revoir tous les indices de nos célébrités. Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.