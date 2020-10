Mask Singer - Indices : Manchot (Emission 2)

Manchot a déjà dévoilé quelques indices sur son identité lors de la première soirée. Mais les enquêteurs Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry n’ont toujours pas percé le mystère. Pour faire avancer l’enquête, de nouveaux indices sont révélés juste avant son passage sur scène. Alors, ouvrez vos sens, observez tous les détails et tentez de deviner qui se cache derrière ce masque. Extrait de l’émission Mask Singer du samedi 24 octobre 2020. Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.