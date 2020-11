Mask Singer - Indices : Manchot (Emission 3)

Plus que jamais, Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry sont à fond dans l’enquête. Mais ils ne sont toujours pas parvenus à démasquer Manchot. Afin de percer le mystère, c’est un troisième magnéto indices de Manchot que vous découvrez en même temps que les enquêteurs. Une nouvelle fois, ouvrez vos sens, observez tous les détails et tentez de deviner qui se cache derrière ce masque. Extrait de l’émission Mask Singer du samedi 31 octobre 2020. Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.