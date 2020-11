Mask Singer - Indices : Squelette (Emission 4)

Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry n’ont toujours pas démasqué Squelette. Dans son magnéto indices, la semaine dernière, nous avons découvert que Squelette vient d’une famille nombreuse et qu’il a lui même fondé sa famille. Squelette est un papa poule qui emmène ses enfants partout avec lui. “Le petit dernier s’appelle comme moi,” a-t-il confié. Les derniers pronostics des enquêteurs : Djibril Cissé et Adil Rami. Ce soir, ils vont avoir le droit à de nouveaux indices. A la maison, vous aussi, poursuivez l’enquête en regardant attentivement le magnéto indices. Chaque détail compte pour tenter de deviner qui se cache derrière le masque. Extrait de l’émission Mask Singer du samedi 07 novembre 2020. Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.