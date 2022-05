Mask Singer - Les coulisses de la préparation exceptionnelle de COW-BOY

Pour cette cinquième soirée de Mask Singer, une nouvelle Star Internationale s'est glissée dans le casting des célébrités. Derrière le masque de COW-BOY, la star a performé sur le tube "With or Without you" de U2. Une interprétation incroyable qui aura marqué nos quatre enquêteurs ! En milieu de soirée, Kev Adams, Jarry, Anggun et Alessandra Sublet ainsi que les téléspectateurs ont pu découvrir qui se cachait derrière le masque. Découvrez maintenant les coulisses de la préparation exceptionnelle de COW-BOY ! Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 29 avril 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.