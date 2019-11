Mask Singer - Les dix célébrités en compétition chantent « Uptown funk » de Mark Ronson et Bruno Mars

Cette semaine dans Mask Singer, les dix célébrités encore en compétition s’affrontent en chantant entièrement costumées. Pour ouvrir le bal, Abeille, Cupcake, Licorne, Lion, Dino, Paon, Panda, Aigle, Monstre et Hippocampe interprètent « Uptown funk » de Mark Ronson et Bruno Mars devant les yeux émerveillés de Camille Combal et des quatre enquêteurs, Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry. À l’issue de cette troisième émission, ce n’est pas une mais deux personnalités qui quitteront la compétition et qui se rendront en coulisses pour révéler leur véritable identité aux yeux de la France entière. Quels personnages vont nous quitter ce soir ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 22 novembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.