Mask Singer - Licorne chante « Crazy in love » de Beyoncé

Après son triomphe dans le monde entier, le phénomène Mask Singer arrive sur TF1, avec Camille Combal aux commandes. Douze personnalités ont accepté de se prêter au jeu en venant pousser la chansonnette, dissimulées sous d’impressionnants costumes. La voix des personnalités n’est pas modifiée lorsqu’elles chantent mais elle l’est quand elle répond aux questions des quatre enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry). Pour ce premier prime, Licorne interprète « Crazy in love » de Beyoncé. Saurez-vous deviner qui se cache derrière le masque de Licorne ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 8 novembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.