Mask Singer - Licorne chante « Help ! » de The Beatles

Originaires du monde de la musique, de la comédie, du sport ou encore de la politique, les dix personnalités encore masquées s’affrontent en chansons. C’est au tour de Licorne de monter sur scène pour chanter « Help ! » de The Beatles . Avec cette nouvelle prestation, elle compte bien éblouir tout le monde une nouvelle fois et surtout conduire les enquêteurs sur de nouvelles pistes pour ne pas devoir révéler sa véritable identité. Licorne parviendra-t-elle à obtenir les faveurs des spectateurs et d’Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 22 novembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.