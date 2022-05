Mask Singer - LOUP chante « Vous les femmes » de Julio Iglesias

Avant de commencer la soirée de la demi-finale, les enquêteurs vont recevoir le soutien d’un nouvel enquêteur guest ! Le LOUP fait son entrée et pour sa prestation, il chante « Vous les femmes » de Julio Iglesias. Le LOUP est plus jeune que tous les enquêteurs, il a déjà mangé chez Kev Adams et a déjà été dans une émission de Jarry et Alessandra Sublet. Les enquêteurs pensent tous à Kendji Girac. Ont-ils réussi à le démasquer ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 06 mai 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.