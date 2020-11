Mask Singer - Manchot chante « Black or white » de Michael Jackson

Manchot fait son retour sur la scène de Mask Singer. En face à face avec Araignée, Manchot va tenter de décrocher sa place pour la finale. Pour sa deuxième prestation de la soirée, Manchot chante "Black or white" de Michael Jackson. Mais avant d'écouter à nouveau sa voix, le Corbeau dévoile un indice important sur l'identité de Manchot. Celui qui connaît tout sur tout le monde a une info croustillante à donner aux enquêteurs : "Le Manchot est connu pour ses ventes records". Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun sont persuadés depuis le départ qu'il s'agit de Larusso. Mais qui se cache vraiment derrière le masque de Manchot ? Extrait de l'émission Mask Singer du samedi 21 novembre 2020.