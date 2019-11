Mask Singer - Monstre chante « Je joue de la musique » de Calogero

Le phénomène Mask Singer est sur TF1 ! Pour cette troisième émission, les dix célébrités encore en compétition s’affrontent en musique. Pour convaincre qu’il a sa place dans l’aventure, Monstre interprète « Je joue de la musique » de Calogero. Lors de la première émission, Monstre a scotché le public et Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry, dès sa première prestation, grâce à un timbre de voix unique et en arborant l’un des costumes les plus mignons de la compétition. Pour autant, les quatre enquêteurs semblent être dans le désarroi le plus total quand-t-il s’agit de deviner quelle personnalité peut bien se cacher sous ce fabuleux costume. Parviendront-ils à y voir plus clair cette semaine ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 22 novembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.