Mask Singer - Panda chante « Un homme heureux » de William Sheller

C’est l’heure de la finale de Mask Singer ! Les quatre finalistes remontent sur scène pour tenter d’impressionner le public et les quatre enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry). Pour sa deuxième prestation, Panda chante « Un homme heureux » de William Sheller, un titre sur les sentiments amoureux. Saurez-vous deviner qui se cache derrière le masque de Panda ? Pour rappel, les derniers pronostics des enquêteurs sont Lorie, Ophélie Winter, Kylie Minogue, Larusso. Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 13 décembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.