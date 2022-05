Mask Singer - PAPILLON chante « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana

Ça y est ! La dernière ligne droite de la finale a commencé et le dernier face à face de cette incroyable saison commence ! PAPILLON va tout donner pour remporter la saison 3 de Mask Singer ! Pour sa dernière prestation, PAPILLON chante « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana. Grâce à tous les indices les enquêteurs restent persuadés que sous le masque du PAPILLON se cache Denitsa Ikonomova. Arriveront-ils à la démasquer ? Qui des deux derniers finalistes remportera cette saison 3 ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 13 mai 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.