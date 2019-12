Mask Singer - Premiers indices : Paon (Emission 5)

Cette semaine dans Mask Singer, les six célébrités encore en compétition s’affrontent en chantant entièrement costumées. Avant chaque prestation, un film indices est dévoilé à Camille Combal, au public et aux quatre enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry) afin de questionner en sortie de scène la célébrité qui vient de chanter pour deviner sa véritable identité. L’enquête pour découvrir qui se cache derrière le masque de Paon continue. Serez-vous capable de démêler le vrai du faux avec ces nouveaux indices ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 6 décembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.