Mask Singer - Les nouveaux enquêteurs sont...

C'est l'heure du reveal pour les enquêteurs de la nouvelle saison de "Mask Singer", et c'est l'animateur Camille Combal qui nous dévoile les personnalités qui rejoindront l'aventure cette année ! C'est le grand retour du duo Kev Adams et Chantal Ladesou qui seront accompagnés par l'humoriste Inès Reg et le présentateur Laurent Ruquier. Une équipe qui présage déjà des séquences cultes et des enquêtes plus délirantes que jamais !