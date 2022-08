Mask Singer 2022 - Révélation, qui se cache sous le BÉBÉ ?

Malheureusement, BÉBÉ est le premier personnage à se faire démasquer. Avec sa prestation et ses indices, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc sont sur la piste de Laurent Baffie, Fabrice Éboué et JoeyStarr. Ce soir dans Mask Singer, BÉBÉ va dévoiler son identité aux yeux de la France entière ! Nous découvrons la chanteuse, comédienne et animatrice Marianne James qui se cachait sous le masque du BÉBÉ ! Et vous, aviez-vous trouvé sa véritable identité ? Extrait de Mask Singer du 23 août 2022 - Emission 01 - Partie 1