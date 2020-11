Mask Singer - Robot chante « Get Lucky » des Daft Punk

La grande enquête de Mask Singer continue et la compétition s’accélère. En jeu ce soir ? Une place pour la finale ! La semaine dernière, Robot a mis le feu au plateau en performant sur le tube « I will survive » de Gloria Gaynor. Ce soir, Robot a décidé de chanter « Get Lucky » des Daft Punk. En demi-finale face à Araignée, Manchot, Dragon et Requin, Robot parviendra-t-il à faire la différence ? Les enquêteurs parviendront-ils à reconnaître sa voix cette fois ? Et vous, avez-vous une idée de qui se cache derrière le masque ? Extrait de l’émission Mask Singer du samedi 21 novembre 2020. Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.