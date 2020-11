Mask Singer - Robot chante « I will survive » de Gloria Gaynor

La grande enquête de Mask Singer continue et la compétition s’accélère. En jeu ce soir ? Une place pour la grande demi-finale ! La semaine dernière, Robot a littéralement bluffé les enquêteurs en interprétant le tube de John Legend, “All of me”. Ce soir, c’est dans un registre beaucoup plus festif que nous le retrouvons. Robot chante “I will survive” de Gloria Gaynor. Une chanson qui révèle un indice précieux sur son identité… En face à face contre Araignée, Robot parviendra-t-il à faire la différence ? Les enquêteurs parviendront-ils à reconnaître sa voix cette fois ? Et vous, avez-vous une idée de qui se cache derrière le masque ? Extrait de l’émission Mask Singer du samedi 07 novembre 2020. Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.