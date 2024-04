Mask singer - Saison 2 Emission 1 (Partie 2)

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2020 sont fermés » Avec "Mask Singer, l'enquête continue", Camille Combal dévoile les coulisses de l'émission en nous faisant découvrir le parcours ultra confidentiel des célébrités démasquées et en révélant en exclusivité de nouveaux indices sur les célébrités toujours en lice. Les enquêteurs font le point et livrent leurs impressions.