Mask singer - Saison 4 Emission 1 (Partie 1)

« Les jeux (et votes) inclus dans ce programme diffusé en 2022 sont fermés » 12 célébrités, masquées sous des costumes spectaculaires, s'affrontent en chantant des tubes connus de tous. Leur identité est dissimulée aux autres concurrents, aux enquêteurs Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et sa marionnette ainsi qu’au public. Un chanteur est éliminé chaque semaine et démasqué.