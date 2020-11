EXCLU - Qui est Pieuvre ? Le point sur l'enquête !

En deux semaines, les enquêteurs ont appris que Pieuvre avait plusieurs cordes à son arc. Elle aime faire rire, a joué à l’international et a été vu par des millions de spectateurs sur petit et grand écran. Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry ont donc été sur la piste des comédiennes Noémie de Lattre, Michèle Laroque et Marie Anne Chazel. Les prochains indices vont-ils lever leurs doutes ? Mask Singer, tous les samedis à 21h05 sur TF1.