Révélation - Le gagnant de Mask Singer démasqué (Licorne)

L’heure de la finale de Mask Singer a sonné ! Après six semaines d’enquêtes, vous allez découvrir la véritable identité de la grande gagnante. Après plusieurs prestations incroyables, Licorne a su convaincre le public et les enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry). Il est donc temps pour elle de soulever le trophée et de dévoiler sa véritable identité. Aviez-vous démasqué la véritable identité de Licorne ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 13 décembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.