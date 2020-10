Révélation - Qui se cache derrière le masque de Ballerine ?

Soirée exceptionnelle dans Mask Singer ! Ce soir, une star internationale a performé devant le public et les enquêteurs. Ballerine a chanté « Million Reasons » de Lady Gaga et tenté jusqu’au bout de cacher son identité. Est-elle parvenue à se jouer des enquêteurs ? Quels sont les derniers pronostics d’Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry ? L’heure de la révélation a sonné. Découvrez qui se cache derrière le masque de Ballerine ! Extrait de l’émission Mask Singer du samedi 24 octobre 2020. Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.