Révélation - Qui se cache derrière le masque de BANANE dans Mask Singer ?

Après un dernier face à face de haut niveau, c’est finalement BANANE qui va se démasquer aux portes de la victoire ! Elle prend donc la deuxième place du podium de cette saison de Mask Singer. Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams en sont persuadés, sous la BANANE se cache Valérie Bègue ou Sofia Essaidi. Grâce aux indices sur Banane et grâce à toutes ses prestations, avez-vous découvert qui se cache sous ce masque ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 13 mai 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.