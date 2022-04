Révélation - Qui se cache derrière le masque de COCHON dans Mask Singer ?

Pour ce prime exceptionnel avec 5 enquêteurs, c’est COCHON qui sera le seul démasqué de la soirée. Le dernier pronostic des enquêteurs est : Vincent Moscato et Yves Camdeborde. Alessandra Sublet, Anggun, Jarry, Kev Adams et Anne Roumanoff ont-ils découvert qui se cache sous le masque de COCHON ? Ce soir dans Mask Singer, il va dévoiler son identité aux yeux de la France entière. Et vous, aviez-vous trouvé sa véritable identité ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 22 avril 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.