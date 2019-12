Révélation - Qui se cache derrière le masque de Lion dans Mask Singer ?

Pour cette cinquième émission de Mask Singer, les six célébrités encore en compétition se sont affrontées en chantant entièrement costumées. En duel face à Licorne, Lion n’a pas su convaincre le public et les enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry) et il s’est retrouvé en ballotage face à Paon et Aigle. Malheureusement, l’aventure s’arrête ce soir pour lui, il a donc dû dévoiler son identité depuis la tanière. Et vous, aviez-vous démasqué la véritable identité de Lion ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 6 décembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.