Révélation - Qui se cache derrière le masque de LOUP dans Mask Singer ?

Avant de rejoindre les enquêteurs pour cette demi-finale exceptionnelle, l'enquêteur Guest, a chanté devant Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams. Grâce à tous les indices sur LOUP , et les enquêteurs en sont sûrs, c’est Kendji Girac qui est sous le masque du LOUP. Et vous, avez-vous découvert qui se cache sous ce masque ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 06 mai 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.