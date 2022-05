Révélation - Qui se cache derrière le masque de PAPILLON, grande gagnante de Mask Singer ?

Après un dernier face à face de haut niveau, c’est finalement PAPILLON qui remporte cette saison de Mask singer ! Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams en sont persuadés, sous le masque de PAPILLON se cache Denitsa Ikonomova . Grâce aux indices sur Papillon et grâce à toutes ses prestations, avez-vous découvert qui se cache sous ce masque ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 13 mai 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.