Révélation - Qui se cache derrière le masque de Pieuvre dans Mask Singer ?

La Pieuvre est sans doute le personnage où les enquêteurs ont fait le plus de propositions : Michelle Bernier, Anne Roumanoff, Marie-Anne Chazel, Isabelle Mergault ou encore Michelle Laroque. Kev Adams a eu un "flash". Selon lui, il pourrait s'agir de Liane Foly. Il est temps pour Pieuvre de dévoiler le mystère. Les enquêteurs ont-ils vu juste ? La réponse en images. Et vous, aviez-vous démasqué la véritable identité de Squelette ? Extrait de l'émission Mask Singer du samedi 7 novembre 2020.