Révélation - Qui se cache derrière le masque de Squelette dans Mask Singer ?

Pour cette quatrième soirée de Mask Singer, ce sont Araignée et Squelette qui ont été mis en ballotage. Le public et les enquêteurs ont choisi d'offrir une place en demi-finale à Araignée. Squelette a donc dû dévoiler son identité aux yeux de la France entière. Les derniers pronostics des enquêteurs ? Djibril Cissé, Adil Rami et Michel Platini. Ont-ils vu juste ? La réponse en images. Et vous, aviez-vous démasqué la véritable identité de Squelette ? Extrait de l’émission Mask Singer du samedi 7 novembre 2020. Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.