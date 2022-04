Révélation - Qui se cache derrière le masque de TIGRESSE dans Mask Singer ?

Deuxième soirée Mask Singer et après la star internationale COCCINELLE, c’est à TIGRESSE de se démasquer ! Pour la première fois de cette saison, les enquêteurs et Camille sont unanimes sur l’identité de la TIGRESSE. TIGRESSE qui n’a pas su convaincre le public et les enquêteurs (Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry), va donc devoir dévoiler son identité aux yeux de la France entière. Et vous, aviez-vous démasqué la véritable identité de TIGRESSE ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 8 avril 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.