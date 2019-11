Révélation - Qui se cache derrière le masque d'Hippocampe dans Mask Singer ?

Pour cette troisième émission de Mask Singer, les dix célébrités encore en compétition se sont affrontées en chantant entièrement costumées. À l’issue d’un passage sur scène contre, Cupcake, Lion, et Aigle, c’est le personnage d'Hippocampe qui a quitté l’aventure et a donc dû dévoiler son identité aux yeux de la France entière. Et vous, aviez-vous démasqué la véritable identité de Hippocampe ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 22 novembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.