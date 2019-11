Révélation - Qui se cache derrière le masque d'Ecureuil dans Mask Singer ?

À l’issue de cette première émission, suite aux votes du public et d’Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry, c’est finalement Ecureuil qui a été éliminé de Mask Singer. En effet, Ecureuil est celui qui a le moins convaincu sur scène après un premier duel face à Paon, il s’est ensuite retrouvé(e) en ballotage contre Lion et Cupcake. Il est malheureusement temps pour lui de se rendre en coulisses pour révéler son identité aux yeux de la France entière. Et vous, aviez-vous démasqué la véritable identité d'Ecureuil ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 15 novembre 2019. Retrouvez la première saison de Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.