TOP SECRET - Les premières images du phénomène Mask Singer

Le phénomène Mask Singer arrive sur TF1 et la France entière s’apprête à mener l’enquête aux côtés de Camille Combal. Ce nouveau divertissement met en compétition douze célébrités masquées sous des costumes spectaculaires (Paon, Abeille, Panthère, Aigle, Lion, Licorne, Cupcake, Monstre… ) dont l’identité est dissimulée. Les célébrités s’affrontent en chantant des tubes connus de tous. Après chaque performance, les enquêteurs questionnent la célébrité pour tenter de deviner son identité. Chaque semaine, une célébrité est éliminée et doit alors révéler son identité. Les quatre enquêteurs, Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry arriveront-ils à démasquer les 12 célébrités ? Rendez-vous dès le vendredi 8 novembre à 21h05 sur TF1.