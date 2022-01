CookBook MasterChef 2013 - les meilleures recettes de la saison 4

Depuis plusieurs semaines, 18 candidats ont rivalisé de créativité, sous les yeux du jury intransigeant de MasterChef : Frédéric Anton, Yves Camdeborde, Amandine Chaignot et Sébastien Demorand.



Le CookBook 2013 de MasterChef a sélectionné les 50 meilleures recettes de la saison. Le sandre à l'unilatérale de Marie-Hélène, le waterzooï de Kevin, ou encore, les tartelettes sablées de Philippe... De l'entrée au dessert, retrouvez les meilleures recettes des candidats réalisées lors des différentes épreuves.



De grands noms de la gastronomie française font régulièrement leur apparition dans l'émission. Dix d'entre eux, tels que Grégory Marchand, Philippe Conticini, Pierre Hermé se sont prêtés au jeu en dévoilant les secrets de l'une de leur recette.



Ce livre offre en bonus, des planches photo du matériel indispensable, de la découpe et de la cuisson des viandes, des tableaux de saisonnalité, d'équivalence et de mesure.



Concentré de création culinaire, le CookBook 2013 rassemble tous les ingrédients qui permettront à chacun de devenir, à son tour, un vrai chef.





Qui succèdera à Anne Alassane, Elisabeth Biscarrat et Ludovic Dumont ?



Rendez-vous le 20 décembre pour connaître le nouveau MasterChef !





MasterChef - Le Cook Book 2013

Editions Solar

Disponible en librairie et grands magasins depuis le 7 Novembre 2013

Prix : 19,90 €