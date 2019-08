La critique gastronomique de Sébastien Demorand

Découvrez la critique gastronomique écrite par Sébastien Demorand. Les candidats de la saison 4 de MasterChef vont devoir refaire la recette des rouleaux de tourteau et avocat, agrumes, coriandre de Grégory Marchand seulement à partir de cette critique.

"Crabe, avocat, agrume : trois ingrédients pour former un intitulé. Mais vous avouerez qu'on a déjà fait plus explicite !



Alors, imaginez un maki... Ou peut-être plutôt un cannelloni... De fines lamelles d'un avocat - plutôt ferme - viennent enserrer une chair de tourteau délicatement assaisonnée, qui se révèle à la fois acidulée et légèrement mordante. Jusque-là, vous vous dites certainement qu'on est en terrain connu, que Grégory Marchand vous livre simplement un clin d'œil au fameux avocat-crevette. Si ça se trouve, vous vous dites même que c'est une entrée facile ? Je n'irais quand même pas jusque là, si j'étais vous : imaginez plutôt quelque chose de léger, presque aérien, mais surtout, de ludique. Parce qu'il n'y a pas une bouchée qui ressemble à une autre !



Grégory Marchand dispose en effet ici et là tout un tas de petits condiments, de fleurs, d'herbes, d'agrumes, que vous venez chercher du bout de la fourchette avant de les mélanger à chaque bouchée d'avocat au tourteau. Les petits morceaux de pomelos, à peine lustrés d'huile d'olive, les fleurs de coriandre, l'oseille, les pousses de shiso, et surtout, une sorte de mayonnaise de citron rôti à la fois ronde et tonique viennent d'un coup équilibrer la texture légèrement grasse de l'avocat et l'impression de piquant que l'on ressent quand on plonge dans la chair de tourteau. Comme le dit Greg, ça n'est peut-être qu'un rouleau, mais on fait en sorte de le rendre bien sexy !"



Sébastien Demorand